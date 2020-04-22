МЧС целый час тушили пожар в частном доме в Гатчинском районе
В Гатчинском районе Ленинградской области в ночь на среду, 22 апреля 2020 года, произошел пожар. Огонь охватил частный дом в деревне Куровицы. Спасателям потребовалось чуть меньше часа для того, чтобы утихомирить стихию и сохранить хоть часть постройки.
- Сообщение о пожаре в деревне Куровицы поступило на телефон экстренной службы в 00:52 часов 22 апреля. На место выехали спасатели дежурной смены 106 пожарной части, - рассказали в МЧС Ленинградской области.
Прибыв на место, спасатели увидели, что огонь охватил частный дом. Пламя успело распространиться на 20 квадратных метров площади постройки.
Тушением пожара занимались восемь человек личного состава, а также две спецмашины. К 1:47 часам спасателям удалось локализовать пожар.
По предварительным данным, пострадавших в результате пожара нет. Специалисты проведут проверку и выяснят причину возгорания.
ИСТОЧНИК KP.RU