Еще у 5 человек подтвердился коронавирус в Карелии 22 апреля 2020 года

22 Апр 2020 2020-04-22T09:33:37+03:00

У 5 человек обнаружен коронавирус в Карелии за сутки Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

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В Карелии немного изменилась ситуация с коронавирусом за последние сутки. Так, на утро среды, 22 апреля, число зараженных новой инфекцией в республике выросло на пять человек. Теперь с начала пандемии в Карелии насчитывается уже 35 зараженных.

- Как мы уже сообщали накануне, пять новых случаев за минувшие сутки. Очаги инфекции все те же: Петрозаводск, Сегежа, Кондопога, - рассказали в администрации Карелии.

Также за сутки 456 человек были обследованы на коронавирус. Всего с начала эпидемии в регионе уже проведено более 9,5 тысяч тестов на выявление инфекции.

Число выздоровевших в Карелии пока что не поменялись – все еще только один пациент победил заболевание.

Находящихся на строгом самокарантине стало меньше. Накануне 14 человек полностью отсидели положенные 14 дней. Теперь они могут передвигаться по городу, однако все равно соблюдать меры безопасности. На карантине продолжают находиться 1675 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU