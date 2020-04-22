Почти 7,5 тысяч человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки
За последние сутки в России проведены 109,9 тысяч тестов на коронавирус. Из них 22 апреля 2020 года почти 7,5 тысяч обследований прошли в Санкт-Петербурге. Результаты данных анализов будут известны спустя несколько дней.
- За последние сутки в Санкт-Петербурге на коронавирус обследован 7471 человек, - сообщил Смольный.
На данный момент на карантине все еще находится 3870 человек. Из них 61 человек находятся в обсерваторе, 525 на самоизоляции, 3284 человека после контакта с зараженным или потенциально инфицированным.
Обработано 2160 вызовов, поступивших на номер 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.
В службе экстренных вызовов 112 зарегистрировано 734 обращения. О прибытии из другой страны на территорию России сообщили 14 человек. В Городскую службу скорой помощи направлено 36 обращений, в полицию - 263. Остальные звонки были справочного характера.
ИСТОЧНИК KP.RU