Почти 7,5 тысяч человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки

22 Апр 2020 2020-04-22T10:17:44+03:00

Почти 7,5 тысяч человек проверили в Петербурге на коронавирус за 21 апреля 2020 года Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

На карантине в среду, 22 апреля, находятся более 3,8 тысяч петербуржцев

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За последние сутки в России проведены 109,9 тысяч тестов на коронавирус. Из них 22 апреля 2020 года почти 7,5 тысяч обследований прошли в Санкт-Петербурге. Результаты данных анализов будут известны спустя несколько дней.

- За последние сутки в Санкт-Петербурге на коронавирус обследован 7471 человек, - сообщил Смольный.

На данный момент на карантине все еще находится 3870 человек. Из них 61 человек находятся в обсерваторе, 525 на самоизоляции, 3284 человека после контакта с зараженным или потенциально инфицированным.

Обработано 2160 вызовов, поступивших на номер 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

В службе экстренных вызовов 112 зарегистрировано 734 обращения. О прибытии из другой страны на территорию России сообщили 14 человек. В Городскую службу скорой помощи направлено 36 обращений, в полицию - 263. Остальные звонки были справочного характера.

ИСТОЧНИК KP.RU