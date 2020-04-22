Богатый улов корюшки из Финского залива показали петербургские рыбаки

22 Апр 2020 2020-04-22T10:34:40+03:00

Рыбаки каждый день ловят по 1,5 тонны корюшки с одной лодки в Петербурге Фото: Илья СМИРНОВ

В сутки рыболовы вылавливают до 1,5 тонн с одной лодки [видео]

Изменить размер текста: A A

Рыболовецкие предприятия продолжают свою деятельность, несмотря на введенный по всей стране режим из-за распространения коронавирусной инфекции. Во вторник, 21 апреля 2020 года, состоялся очередной сезонный улов корюшки. На кадрах, снятых в Финском заливе, рыбаки продемонстрировали свой богатый улов.

- Все-таки то, что не было льда, здесь не могли ловить сетевики, которые ловят крупную корюшку. В наших орудиях лова превалирует не крупная корюшка, а смесь, все подряд. И за последние годы, и в этом году мы видим, что популяция корюшки стала мелкой, - рассказывает заместитель председателя рыболовецкого колхоза «Лигово» Дмитрий Бондарюк.

Рыбаки отмечают, что улов корюшки достаточно богатый. В сутки вес улова может достигать только с одной лодки 1,5 тонны. Однако сама рыбка мелкая.

Корюшка за долгие годы стала настоящим брендом Санкт-Петербурга, так как в больших количествах проходит весной через реку Неву и Балтийское море.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/774655" frameborder="0"></iframe> В Петербурге состоялся сезонный лов корюшки, несмотря на режим самоизоляции.Со слов рыболовов, в сутки вес улова может достигать только с одной лодки 1,5 тонны

ИСТОЧНИК KP.RU