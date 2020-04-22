2020-04-22T10:34:40+03:00
Общество

Богатый улов корюшки из Финского залива показали петербургские рыбаки

В сутки рыболовы вылавливают до 1,5 тонн с одной лодки [видео]
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Рыбаки каждый день ловят по 1,5 тонны корюшки с одной лодки в ПетербургеРыбаки каждый день ловят по 1,5 тонны корюшки с одной лодки в ПетербургеФото: Илья СМИРНОВ
Изменить размер текста:

Рыболовецкие предприятия продолжают свою деятельность, несмотря на введенный по всей стране режим из-за распространения коронавирусной инфекции. Во вторник, 21 апреля 2020 года, состоялся очередной сезонный улов корюшки. На кадрах, снятых в Финском заливе, рыбаки продемонстрировали свой богатый улов.

- Все-таки то, что не было льда, здесь не могли ловить сетевики, которые ловят крупную корюшку. В наших орудиях лова превалирует не крупная корюшка, а смесь, все подряд. И за последние годы, и в этом году мы видим, что популяция корюшки стала мелкой, - рассказывает заместитель председателя рыболовецкого колхоза «Лигово» Дмитрий Бондарюк.

Рыбаки отмечают, что улов корюшки достаточно богатый. В сутки вес улова может достигать только с одной лодки 1,5 тонны. Однако сама рыбка мелкая.

Корюшка за долгие годы стала настоящим брендом Санкт-Петербурга, так как в больших количествах проходит весной через реку Неву и Балтийское море.

В Петербурге состоялся сезонный лов корюшки, несмотря на режим самоизоляции.Со слов рыболовов, в сутки вес улова может достигать только с одной лодки 1,5 тонны

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Станцию метро «Площадь Ленина» не признали объектом культурного наследия Санкт-Петербурга
Приемщик металла получил штраф в 15 тысяч за работу в карантин
Лечить Анастасию Заворотнюк решили новым американским лекарством
Ветеринары продезинфицировали почти 3 миллиона квадратных метров территории Ленинградской области
Из-за ДТП на Обуховской обороны в обе стороны встали трамваи
Школьница пропала, устав сидеть на самоизоляции в Санкт-Петербурге
Стало известно, в каких районах Ленобласти найдены новые больные коронавирусом
Хоронить умерших от коронавируса в Санкт-Петербурге будут на двух кладбищах
Дерзкое ограбление салона сотовой связи в Кудрово попало на видео
Новые случаи заражения коронавирусом в Ленинградской области на 22 апреля 2020 года: заболел еще 41 человек
Число выздоровевших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 22 апреля 2020 года составило 63 человека
Утром среды индекс самоизоляции в Петербурге упал до 2,8
Милонов призывает снизить в Петербурге коммунальные платежи и отменить налоги
Число умерших из-за коронавируса в Санкт-Петербурге на 22 апреля 2020 года составило 3 человека
Борис Гребенщиков записал новую песню «Не Выходи За Дверь» про самоизоляцию