2020-04-22T10:45:45+03:00
Общество

Борис Гребенщиков записал новую песню «Не Выходи За Дверь» про самоизоляцию

В ней музыкант призывает семь раз подумать, прежде чем переступать порог квартиры [видео]
Петр КИБЕР
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Гребенщиков спел про самоизоляцию. Фото: кадр с видео / youtube.com/Борис ГребенщиковГребенщиков спел про самоизоляцию. Фото: кадр с видео / youtube.com/Борис Гребенщиков
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Культовый Б.Г., знаменитейший Борис Гребенщиков, автор множества хитов и проникновенных композиций выпустил новую песню, посвященную нынешним временам. В треке под названием «Не Выходи За Дверь» (все с заглавных) речь идет о самоизоляции. Так она начинается:

- Здравствуй, новый день, Такого еще не было прежде. Если ты собрался куда-то, Подумай и семь раз отмерь. Лестничная клетка, А там уже стоят в спецодежде - Не выходи за дверь.

Песню Б.Г. записал на фоне солнечной весны, зеленой травы и цветущих деревьев. Где он сейчас находится – никому неизвестно, но это точно не Санкт-Петербург. Пребывая в самоизоляции Гребенщиков ежедневно записывает новые ролики с песнями. Некоторые из них новые, а что-то музыкант перепевает из старых хитов «Аквариума».

Посмотреть все это можно на канале Бориса Гребенщикова в You TUBE.

Борис Гребенщиков написал песню о самоизоляции.Видео: youtube.com/Борис Гребенщиков

ИСТОЧНИК KP.RU

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Борис Гребенщиков записал новую песню «Не Выходи За Дверь» про самоизоляцию