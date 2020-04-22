Борис Гребенщиков записал новую песню «Не Выходи За Дверь» про самоизоляцию
Культовый Б.Г., знаменитейший Борис Гребенщиков, автор множества хитов и проникновенных композиций выпустил новую песню, посвященную нынешним временам. В треке под названием «Не Выходи За Дверь» (все с заглавных) речь идет о самоизоляции. Так она начинается:
- Здравствуй, новый день, Такого еще не было прежде. Если ты собрался куда-то, Подумай и семь раз отмерь. Лестничная клетка, А там уже стоят в спецодежде - Не выходи за дверь.
Песню Б.Г. записал на фоне солнечной весны, зеленой травы и цветущих деревьев. Где он сейчас находится – никому неизвестно, но это точно не Санкт-Петербург. Пребывая в самоизоляции Гребенщиков ежедневно записывает новые ролики с песнями. Некоторые из них новые, а что-то музыкант перепевает из старых хитов «Аквариума».
Посмотреть все это можно на канале Бориса Гребенщикова в You TUBE.
Борис Гребенщиков написал песню о самоизоляции.Видео: youtube.com/Борис Гребенщиков
ИСТОЧНИК KP.RU