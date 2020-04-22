22 Апр 2020 2020-04-22T10:54:48+03:00

Еще три смерти от коронавируса в Санкт-Петербурге подтверждены 22 апреля Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Санкт-Петербурге на 22 апреля 2020 года

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Статистика по ситуации с новой инфекции в России обновилась. Так, число умерших из-за коронавируса в Санкт-Петербурге на 22 апреля 2020 года составило 3 человека. В общей сложности с начала эпидемии уже официально подтверждено 14 смертей от инфекции.

- С начала пандемии в Санкт-Петербурге заразились 2267 человек, выздоровели 327, умерли – 14, - сообщили в комитете здравоохранения.

Подробности о новых смертельных случаях в городе на Неве станут известны позже.

Отметим, что 22 апреля Петербург перешел очередную границу заболеваемости. Число зараженных превысило двух тысяч человек. Предыдущий раз рубеж в 1 тысячу заболевших в городе прошел 16 апреля.

За последние сутки в городе еще 7,5 тысяч человек прошли обследование на коронавирус. Порядка 3,8 тысяч человек находятся на карантине.

ИСТОЧНИК KP.RU