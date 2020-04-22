Число умерших из-за коронавируса в Санкт-Петербурге на 22 апреля 2020 года составило 3 человека
Статистика по ситуации с новой инфекции в России обновилась. Так, число умерших из-за коронавируса в Санкт-Петербурге на 22 апреля 2020 года составило 3 человека. В общей сложности с начала эпидемии уже официально подтверждено 14 смертей от инфекции.
- С начала пандемии в Санкт-Петербурге заразились 2267 человек, выздоровели 327, умерли – 14, - сообщили в комитете здравоохранения.
Подробности о новых смертельных случаях в городе на Неве станут известны позже.
Отметим, что 22 апреля Петербург перешел очередную границу заболеваемости. Число зараженных превысило двух тысяч человек. Предыдущий раз рубеж в 1 тысячу заболевших в городе прошел 16 апреля.
За последние сутки в городе еще 7,5 тысяч человек прошли обследование на коронавирус. Порядка 3,8 тысяч человек находятся на карантине.
ИСТОЧНИК KP.RU
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