2020-04-22T10:56:05+03:00
Общество

Милонов призывает снизить в Петербурге коммунальные платежи и отменить налоги

Это, уверен депутат, помогло бы горожанам прилежнее сидеть в самоизоляции
Анна ПОСЛЯНОВА
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Бесплатной, по мнению парламентария, могла бы стать уборка парадных и дворовБесплатной, по мнению парламентария, могла бы стать уборка парадных и дворовФото: Артем КИЛЬКИН
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Депутат Госдумы от Петербурга Виталий Милонов обращается к городскому парламенту с идеей на время коронавирусной пандемии. Он предлагает снизить коммунальные и налоговые платежи для обычных петербуржцев.

– У многих жителей нашего города произошло снижение доходов. При этом плату за услуги ЖКХ и ряд налогов никто не отменял, – объясняет депутат Госдумы Виталий Милонов. – Это точно не способствует спокойному выполнению всех карантинных предписаний.

Ряд регионов России уже пошел по пути временной отмены платы за коммунальный ремонт. Милонов считает, что Петербург мог бы поступить так же. Или даже показать пример, отменив плату за уборку общедомового имущества и дворов, которые сейчас должны тщательно дезинфицировать.

Кроме того, логично было бы, уверен Милонов, «снизить или вообще временно отменить налог на доход физических лиц для тех, кто особенно пострадал от вынужденного карантина».

ИСТОЧНИК KP.RU

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