Утром среды индекс самоизоляции в Петербурге упал до 2,8

22 Апр 2020 2020-04-22T11:02:03+03:00

Днем, как ожидается, показатель будет еще ниже

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Санкт-Петербурге хоть и вошел в число наиболее дисциплинированных городов-миллионников России, однако утром среды индекс самоизоляции в городе снизился до отметки в 2,8 балла. Именно столько показывала в 10:00 онлайн-карта Яндекса.

Самый высокий уровень оказался в Москве – 3,3 балла. Вероятно, свою роль сыграли самые жесткие ограничения из тех, что введены в России, в том числе система пропусков, без которых нельзя выходить из дома вообще никому.

Впрочем, учитывая, что именно в Москве самое большое число заболевших и умерших от коронавируса, действия столичных властей вполне понятны.

А вот в нижнем Новгороде (2,7) или Казани (2,5) больных не так много и горожане, не выказывая беспокойства, живут почти обычной жизнью.

Что касается Петербурга, то город прочно занимает третье место по стране по числу случаев коронавируса. 22 апреля их число увеличилось на 294, а общее количество составило 2267.

ИСТОЧНИК KP.RU