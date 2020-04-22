Утром среды индекс самоизоляции в Петербурге упал до 2,8
Санкт-Петербурге хоть и вошел в число наиболее дисциплинированных городов-миллионников России, однако утром среды индекс самоизоляции в городе снизился до отметки в 2,8 балла. Именно столько показывала в 10:00 онлайн-карта Яндекса.
Самый высокий уровень оказался в Москве – 3,3 балла. Вероятно, свою роль сыграли самые жесткие ограничения из тех, что введены в России, в том числе система пропусков, без которых нельзя выходить из дома вообще никому.
Впрочем, учитывая, что именно в Москве самое большое число заболевших и умерших от коронавируса, действия столичных властей вполне понятны.
А вот в нижнем Новгороде (2,7) или Казани (2,5) больных не так много и горожане, не выказывая беспокойства, живут почти обычной жизнью.
Что касается Петербурга, то город прочно занимает третье место по стране по числу случаев коронавируса. 22 апреля их число увеличилось на 294, а общее количество составило 2267.
ИСТОЧНИК KP.RU