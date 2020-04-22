2020-04-22T11:04:06+03:00
Общество

Число выздоровевших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 22 апреля 2020 года составило 63 человека

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 22 апреля 2020 года
Лилия КОЗЛОВА
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Еще 63 человека вылечились от коронавируса в Петербурге за суткиЕще 63 человека вылечились от коронавируса в Петербурге за суткиФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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За последние сутки в России полностью выздоровели от коронавируса 547 человек. Из них выздоровевших от в Санкт-Петербурге на 22 апреля 2020 года составило 63 человека. В общей сложности по все стране с начала эпидемии смогли побороть инфекцию 4420 зараженных.

- На утро 22 апреля в Петербурге еще 63 человека полностью выздоровели от коронавируса и выписаны из больницы. С начала пандемии в городе вылечились 327 человек, - сообщили в комитете здравоохранения.

Напомним, что при этом число зараженных в городе перешло рубеж в две тысячи человек. за сутки в Петербурге еще у 294 горожан подтвердился диагноз.

Ранее стало известно, что массовое заражение опасной инфекцией подтвердилось у 32 пациентов и 10 медработников в отделении патологии позвоночника и костной онкологии в НМИЦ имени Вредена. У многих вдобавок выявили пневмонию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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