2020-04-22T11:32:01+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Ленинградской области на 22 апреля 2020 года: заболел еще 41 человек

Мы собрали все последние новости о зараженных коронавирусом в Ленинградской области
Петр КИБЕР
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В Ленобласти число зараженных коронавирусом достигло 537 человек.В Ленобласти число зараженных коронавирусом достигло 537 человек.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Всероссийский Информационный центр по мониторингу распространения коронавируса привел новые данные о числе заболевших. В том числе стали известны новые случаи заражения коронавирусом в Ленинградской области на 22 апреля 2020 года: заболел еще 41 человек.

- За прошедшие сутки в России заболели еще 5236 человек. Общее количество выявленных случаев коронавируса достигло 57 999, - сообщает Инфоцентр.

Их этого числа 4420 выздоровели (+547 новых случаев), а 513 (+57) скончались.

В Ленинградской области до настоящего момента смертельных исходов, по счастью, не зафиксировано. По состоянию на 10:35 утра 22 апреля число заболевших составляет 537 человек (+41 случай), 24 излечились.

В Санкт-Петербурге зафиксировано 294 новых зараженных. Всего в городе заболели 2267 человек, 327 выздоровели, 14 умерли (+3 случая).

ИСТОЧНИК KP.RU

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