Новые случаи заражения коронавирусом в Ленинградской области на 22 апреля 2020 года: заболел еще 41 человек
Всероссийский Информационный центр по мониторингу распространения коронавируса привел новые данные о числе заболевших. В том числе стали известны новые случаи заражения коронавирусом в Ленинградской области на 22 апреля 2020 года: заболел еще 41 человек.
- За прошедшие сутки в России заболели еще 5236 человек. Общее количество выявленных случаев коронавируса достигло 57 999, - сообщает Инфоцентр.
Их этого числа 4420 выздоровели (+547 новых случаев), а 513 (+57) скончались.
В Ленинградской области до настоящего момента смертельных исходов, по счастью, не зафиксировано. По состоянию на 10:35 утра 22 апреля число заболевших составляет 537 человек (+41 случай), 24 излечились.
В Санкт-Петербурге зафиксировано 294 новых зараженных. Всего в городе заболели 2267 человек, 327 выздоровели, 14 умерли (+3 случая).
ИСТОЧНИК KP.RU