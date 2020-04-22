2020-04-22T11:33:05+03:00
Происшествия

Дерзкое ограбление салона сотовой связи в Кудрово попало на видео

Полиция задержала рецидивиста, напавшего на магазин с ножом [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Рецидивист ограбил с ножом салон сотовой связи в КудровоРецидивист ограбил с ножом салон сотовой связи в КудровоФото: принтскрин видео.
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В городе Кудрово, что в Ленинградской области, было совершено дерзкое ограбление салона сотовой связи. 16 апреля неизвестный человек с ножом зашел в помещение магазина и стал угрожать продавцу, после чего похитил смартфон. Все происходящее зафиксировали камеры наблюдения, установленные в торговой точке.

- Неизвестный зашел в помещении салона сотовой связи на Европейском проспекте, 8, под угрозой ножа 28-летнему менеджеру, похитил мобильный телефон стоимостью 15 тысяч рублей, - рассказали в главном управлении МВД по Северной столице.

Полиция просмотрела видео, провела проверку и возбудила уголовное дело о разбое.

21 апреля в результате розыскных мероприятия, правоохранители задержали в одном из домов на Европейском проспекте, неподалеку от места случившегося ограбления, подозреваемого. Им оказался 41-летний местный житель, безработный. Ранее он уже был судим за кражу.

На данный момент подозреваемый помещен под стражу. Расследование продолжается.

Вооруженное ограбление салона связи в Кудрово.Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО

ИСТОЧНИК KP.RU

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