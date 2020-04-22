2020-04-22T12:01:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Стало известно, в каких районах Ленобласти найдены новые больные коронавирусом

Свежую информацию на 22 апреля предоставил региональный Росппотребнадзор
Петр КИБЕР
Поделиться:
Новые случаи коронавируса найдены в Ленинградской области.Новые случаи коронавируса найдены в Ленинградской области.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Изменить размер текста:

Ленинградская область в списке регионов, где зафиксировано наибольшее число новых случаев коронавируса. Так, по состоянию на утро 22 апреля прибавка составила 41 человек, а общее количество пациентов достигло 537. А позднее региональный Роспотребнадзор уточнил, где именно по районам найдены заболевшие.

В список попали: Всеволожск; Мурино, Щеглово, Сертолово. Поселок имени Морозова, деревня Старая, Дубровка, Мяглово, поселок Дунай (садоводство «Красный Выборжец»), деревня Бор. Все - Всеволожский район. А также Выборг; Рощино, поселок Сосновый Бор, Пушное (Выборгский район); Гатчина; Сиверский, Терволово, Коммунар (Гатчинский район); Тосно; Никольское (Тосненский район); Бокситогорск; Пикалево.

Еще два случая еще 11 апреля были подтверждены в городе Сосновый Бор, но поскольку местная медсанчасть имеет федеральное подчинение, то и в официальную статистику по Ленобласти они пока не включены.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Станцию метро «Площадь Ленина» не признали объектом культурного наследия Санкт-Петербурга
Приемщик металла получил штраф в 15 тысяч за работу в карантин
Лечить Анастасию Заворотнюк решили новым американским лекарством
Ветеринары продезинфицировали почти 3 миллиона квадратных метров территории Ленинградской области
Из-за ДТП на Обуховской обороны в обе стороны встали трамваи
Школьница пропала, устав сидеть на самоизоляции в Санкт-Петербурге
Стало известно, в каких районах Ленобласти найдены новые больные коронавирусом
Хоронить умерших от коронавируса в Санкт-Петербурге будут на двух кладбищах
Дерзкое ограбление салона сотовой связи в Кудрово попало на видео
Новые случаи заражения коронавирусом в Ленинградской области на 22 апреля 2020 года: заболел еще 41 человек
Число выздоровевших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 22 апреля 2020 года составило 63 человека
Утром среды индекс самоизоляции в Петербурге упал до 2,8
Милонов призывает снизить в Петербурге коммунальные платежи и отменить налоги
Число умерших из-за коронавируса в Санкт-Петербурге на 22 апреля 2020 года составило 3 человека
Борис Гребенщиков записал новую песню «Не Выходи За Дверь» про самоизоляцию