Стало известно, в каких районах Ленобласти найдены новые больные коронавирусом

22 Апр 2020 2020-04-22T12:01:27+03:00

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Ленинградская область в списке регионов, где зафиксировано наибольшее число новых случаев коронавируса. Так, по состоянию на утро 22 апреля прибавка составила 41 человек, а общее количество пациентов достигло 537. А позднее региональный Роспотребнадзор уточнил, где именно по районам найдены заболевшие.

В список попали: Всеволожск; Мурино, Щеглово, Сертолово. Поселок имени Морозова, деревня Старая, Дубровка, Мяглово, поселок Дунай (садоводство «Красный Выборжец»), деревня Бор. Все - Всеволожский район. А также Выборг; Рощино, поселок Сосновый Бор, Пушное (Выборгский район); Гатчина; Сиверский, Терволово, Коммунар (Гатчинский район); Тосно; Никольское (Тосненский район); Бокситогорск; Пикалево.

Еще два случая еще 11 апреля были подтверждены в городе Сосновый Бор, но поскольку местная медсанчасть имеет федеральное подчинение, то и в официальную статистику по Ленобласти они пока не включены.

ИСТОЧНИК KP.RU