Стало известно, в каких районах Ленобласти найдены новые больные коронавирусом
Ленинградская область в списке регионов, где зафиксировано наибольшее число новых случаев коронавируса. Так, по состоянию на утро 22 апреля прибавка составила 41 человек, а общее количество пациентов достигло 537. А позднее региональный Роспотребнадзор уточнил, где именно по районам найдены заболевшие.
В список попали: Всеволожск; Мурино, Щеглово, Сертолово. Поселок имени Морозова, деревня Старая, Дубровка, Мяглово, поселок Дунай (садоводство «Красный Выборжец»), деревня Бор. Все - Всеволожский район. А также Выборг; Рощино, поселок Сосновый Бор, Пушное (Выборгский район); Гатчина; Сиверский, Терволово, Коммунар (Гатчинский район); Тосно; Никольское (Тосненский район); Бокситогорск; Пикалево.
Еще два случая еще 11 апреля были подтверждены в городе Сосновый Бор, но поскольку местная медсанчасть имеет федеральное подчинение, то и в официальную статистику по Ленобласти они пока не включены.
ИСТОЧНИК KP.RU