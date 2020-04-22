Школьница пропала, устав сидеть на самоизоляции в Санкт-Петербурге

22 Апр 2020 2020-04-22T12:12:49+03:00

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В Санкт-Петербурге разыскивают девушку, которая внезапно пропала. В ночь на среду, 22 апреля, в полицию обратилась 44-летняя педагог детского учреждения, которая рассказала, что у них ушла в неизвестном направлении одна из воспитанниц, которой только в марте исполнилось 17 лет.

- По рассказам педагога, девочка пропала вечером во вторник, 21 апреля, примерно с 20 до 21 часов, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Женщина пояснила, что ранее эта воспитанница никогда бесследно не исчезала. Перед уходом она говорила, что ей надоело сидеть на самоизоляции. Вероятно, это и послужило причиной ее исчезновения.

Педагог описала приметы беглянки. Девочке на вид 15-16 лет, худое телосложение, длинные волосы светлого цвета до пояса. В момент исчезновения была одета в серые джинсы, куртку зелено-бирюзового цвета, а также серые кроссовки с фиолетовыми вставками.

ИСТОЧНИК KP.RU