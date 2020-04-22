Лечить Анастасию Заворотнюк решили новым американским лекарством

22 Апр 2020 2020-04-22T12:35:16+03:00

Анастасию Заворотнюк выписали из больницы, теперь она находится дома рядом с мужем и дочкой. Фото: Борис КУДРЯВОВ

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Состояние здоровья Анастасии Заворотнюк по-прежнему беспокоит ее поклонников. В 2019 году актрисе удалили опухоли головного мозга, но сейчас она уже выписана из больницы и находится дома. Как себя чувствует Анастасия Заворотнюк, kp.ru сообщили друг семьи и врачи.

- Только что говорил с Петей, он сказал, что Анастасия рядом с ним, - рассказал друг мужа Анастасии. - Врачи отпустили ее на самоизоляцию домой, так как теперь она может обходиться без круглосуточного наблюдения.

Но, конечно, о полном выздоровлении Заворотнюк говорить преждевременно. Есть риск рецидива: опухоль может появиться снова.

- Я не являюсь лечащим врачом Заворотнюк, но коллеги рассказывали о своей звездной пациентке, - сообщил «КП» медик, попросивший не называть его имени. - Ее диагноз - глиобластома, но форма рака у Заворотнюк не смертельная. Сейчас ей намного лучше. В дальнейшем она сможет вернуться к нормальной жизни и даже работать. Анастасия проходит курс лечения препаратом нового формата. Таблетки называются кейтруда (Keytruda). Лекарство доставили из Стэнфордского университета, чьи бывшие выпускники - профессора и изобрели этот медпрепарат нового поколения.

ИСТОЧНИК KP.RU