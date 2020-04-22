2020-04-22T12:31:38+03:00
Происшествия

Из-за ДТП на Обуховской обороны в обе стороны встали трамваи

В попытавшуюся развернуться на путях «Тойоту» влетела «Лада»
Петр КИБЕР
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На проспекте Обуховской обороны из-за ДТП встали трамваи. Фото: vk.com/spb_todayНа проспекте Обуховской обороны из-за ДТП встали трамваи. Фото: vk.com/spb_today
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ДТП, произошедшее на проспекте Обуховской обороны утром 22 апреля, полностью парализовало движение трамваев. Как пишут в соцсетях очевидцы происшествия, проезд по путям перекрыли три легковушки: «Тойота», «Лада» и «Фольксваген», которые не смогли поделить дорогу.

- ДТП напротив дома 17 по проспекту Обуховской обороны. По всей видимости, водитель «Тойоты» хотел развернуться (частая тут тема). Трамваи в обе стороны встали, - пишут в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» местные жители, наблюдающие аварию из окна квартиры.

И пока водители пострадавших машин ждали прибытия ГИБДД, чтобы оформить аварию, вагоновожатые и кондукторы вышли из трамваев, чтобы подышать свежим воздухом. Ситуацию скрашивала солнечная погода, которая установилась в среду в Петербурге.

А вот виновнику ДТП, потом будет не очень весело. Ему придется оплатить простой всех трамваев и убыток, понесенный трамвайными парками.

Официальных комментариев от ГИБДД пока не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU

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