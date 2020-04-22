2020-04-22T12:34:18+03:00
Общество

Ветеринары продезинфицировали почти 3 миллиона квадратных метров территории Ленинградской области

Служба с 30 марта помогает в борьбе с распространением коронавируса в регионе
Лилия КОЗЛОВА
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Ветеринары провели дезинфекцию более 15 тысяч общественных мест в ЛенобластиВетеринары провели дезинфекцию более 15 тысяч общественных мест в ЛенобластиФото: Артем КИЛЬКИН
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В Ленинградской области работники государственной ветеринарной службы провели дезинфекцию почти 3 миллионов миллиона квадратных метров территории региона. Начиная с 30 марта сотрудники обработали более 15 тысяч объектов на площади 2,8 «квадратов». Об этом в среду, 22 апреля, рассказали в администрации области.

- Специалисты без выходных ведут обработку общественных пространств: остановок транспорта, детских площадок, подходов к магазинам, аптекам, социальным учреждениям, действующим предприятиям и организациям, а также зданий администраций, отделов полиции, пожарных депо. Адреса дезинфекций согласовываются с местными оперативными штабами по борьбе с коронавирусом, - отметили в администрации.

С 20 апреля управление дополнительно включило в график обработок проведение дезинфекции в 16 организациях социального обслуживания Ленинградской области с круглосуточным проживанием пожилых граждан и инвалидов.

Кроме того, должностные лица управления совместно с органами МВД участвуют в рейдах по контролю соблюдения санитарно-противоэпидемического режима. Проверка проведена в 128 местах, где собираются люди. Было проведено 106 разъяснительных бесед и составлено 4 административных протокола о нарушении режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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