2020-04-22T13:06:07+03:00
Общество

Станцию метро «Площадь Ленина» не признали объектом культурного наследия Санкт-Петербурга

КГИОП не нашел историко-культурной ценности в объекте
Лилия КОЗЛОВА
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Вестибюль "Площадь Ленина" не включили в перечень культурных ценностей ПетербургаВестибюль "Площадь Ленина" не включили в перечень культурных ценностей ПетербургаФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры в Санкт-Петербурге отказался включать в перечень объектов культурного наследия станцию метро «Площадь Ленина». Документы с таким решением появился на сайте ведомства вечером во вторник, 21 апреля.

- Отказать во включении объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия, а также исключить из списка объектов, обладающих подобными признаками, - говорится в распоряжении, подписанном председателем КГИОП Сергеем Макаровым.

Станция метро «Площадь Ленина» открыта 1 июня 1958 года. Вестибюль встроен в здание Финляндского вокзала.

Также остался не признан культурной ценностью участок Шлиссельбургского трактата с лицевой фоновой застройкой XVIII – начала XX веков, который располагается между поселком Усть-Ижора и Шлиссельбургским шоссе. Особую ценность дороге придает наличие исторического булыжного мощения. Шлиссельбургский тракт был проложен в первой половине XVIII века как часть почтовой дороги из Санкт-Петербурга через Шлиссельбург в Архангельск.

ИСТОЧНИК KP.RU

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