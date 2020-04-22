Станцию метро «Площадь Ленина» не признали объектом культурного наследия Санкт-Петербурга
Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры в Санкт-Петербурге отказался включать в перечень объектов культурного наследия станцию метро «Площадь Ленина». Документы с таким решением появился на сайте ведомства вечером во вторник, 21 апреля.
- Отказать во включении объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия, а также исключить из списка объектов, обладающих подобными признаками, - говорится в распоряжении, подписанном председателем КГИОП Сергеем Макаровым.
Станция метро «Площадь Ленина» открыта 1 июня 1958 года. Вестибюль встроен в здание Финляндского вокзала.
Также остался не признан культурной ценностью участок Шлиссельбургского трактата с лицевой фоновой застройкой XVIII – начала XX веков, который располагается между поселком Усть-Ижора и Шлиссельбургским шоссе. Особую ценность дороге придает наличие исторического булыжного мощения. Шлиссельбургский тракт был проложен в первой половине XVIII века как часть почтовой дороги из Санкт-Петербурга через Шлиссельбург в Архангельск.
ИСТОЧНИК KP.RU