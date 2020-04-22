Трое безработных ради алкоголя избили продавца магазина в Колпино

22 Апр 2020 2020-04-22T13:44:45+03:00

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В Санкт-Петербурге, городе Колпино, компания решила не платить ни за что в магазине, а взять нужное «голыми руками». Однако без наказания не обошлось. Днем во вторник, 21 апреля, в полицию поступило сообщение о том, что трое человек избили продавца магазина и похитили алкоголь.

- ЧП произошло около половины четвертого дня. В магазин одной из сетей города, расположенный в доме 7 по Пролетарской улице, зашли двое мужчин и женщина, которые устроили драку и украли алкоголь, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Найти грабителей не составило проблемы. Спустя 15 минут после звонка в полицию, стражи порядка встретили подозреваемых в сквере неподалеку на Адмиралтейской улице. Похищенное к этому времени у троицы было изъято только частично.

Все подозреваемые оказались неработающими. Мужчинам по 32 года, женщине – 25. Один из задержанных пять раз привлекался к уголовной ответственности за кражи и наркотики. Дама тоже была судима. Решается вопрос о возбуждении нового уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU