2020-04-22T14:02:15+03:00
Происшествия

Грузовик сгорел на ЗСД у Богатырского проспекта в Санкт-Петербурге

Огонь полностью уничтожил водительскую кабину [видео]
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Водительская кабина грузовика загорелась во время движения по ЗСДВодительская кабина грузовика загорелась во время движения по ЗСДФото: принтскрин видео.
Изменить размер текста:

На платной скоростной дороге в Санкт-Петербурге днем в среду, 22 апреля, произошло жуткое ЧП. Грузовик загорелся прямо на трассе. Возгорание произошло в кабине, охватив ее полностью в считанные минуты. По предварительным данным, сам водитель успел выбраться до того, как огонь все поглотил.

- Грузовик горит на ЗСД при выезде с Богатырского проспекта, - рассказал о случившемся очевидец в социальной сети.

Свидетели отмечают, что машины пожарных не сразу смогли попасть за скоростной диаметр, поэтому автомобиль успел основательно сгореть.

- Немало водителей остановилось, чтобы помочь потушить. Все-таки есть у нас взаимопомощь и хорошие люди. Жаль, что не удалось, - поведал еще один из участников произошедшего.

На месте уже работают сотрудники МЧС. Оперативно получить комментарий от спасателей у «КП» пока не удалось. Как только пожар будет ликвидирован, специалисты проведут экспертизу и назовут причину возгорания.

Грузовик сгорел на ЗСД рядом с Богатырским проспектом .

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Первый случай смерти молодого пациента от коронавируса зафиксирован в Санкт-Петербурге 22 апреля 2020 года
В сутки на номер 112 в Ленобласти поступает 4 тысячи вызовов
В Пушкине и Выборге поймали похитителей еды из супермаркетов
#ЛенинградскийСадовод: В Ленинградской области стартовал конкурс с лучшей рассадой, выращенной в условиях самоизоляции
Хулиганы нарисовали свастики на общежитии консерватории имени Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге
В Новом Девяткино украли три метра забора
Грузовик сгорел на ЗСД у Богатырского проспекта в Санкт-Петербурге
Трое безработных ради алкоголя избили продавца магазина в Колпино
Суды назвали ТОП районов Петербурга по нарушениям режима самоизоляции
Станцию метро «Площадь Ленина» не признали объектом культурного наследия Санкт-Петербурга
Приемщик металла получил штраф в 15 тысяч за работу в карантин
Лечить Анастасию Заворотнюк решили новым американским лекарством
Ветеринары продезинфицировали почти 3 миллиона квадратных метров территории Ленинградской области
Из-за ДТП на Обуховской обороны в обе стороны встали трамваи
Школьница пропала, устав сидеть на самоизоляции в Санкт-Петербурге
Стало известно, в каких районах Ленобласти найдены новые больные коронавирусом
Хоронить умерших от коронавируса в Санкт-Петербурге будут на двух кладбищах
Дерзкое ограбление салона сотовой связи в Кудрово попало на видео
Новые случаи заражения коронавирусом в Ленинградской области на 22 апреля 2020 года: заболел еще 41 человек
Число выздоровевших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 22 апреля 2020 года составило 63 человека
Утром среды индекс самоизоляции в Петербурге упал до 2,8
Милонов призывает снизить в Петербурге коммунальные платежи и отменить налоги
Число умерших из-за коронавируса в Санкт-Петербурге на 22 апреля 2020 года составило 3 человека
Борис Гребенщиков записал новую песню «Не Выходи За Дверь» про самоизоляцию