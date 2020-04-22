Грузовик сгорел на ЗСД у Богатырского проспекта в Санкт-Петербурге

22 Апр 2020 2020-04-22T14:02:15+03:00

Водительская кабина грузовика загорелась во время движения по ЗСД Фото: принтскрин видео.

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На платной скоростной дороге в Санкт-Петербурге днем в среду, 22 апреля, произошло жуткое ЧП. Грузовик загорелся прямо на трассе. Возгорание произошло в кабине, охватив ее полностью в считанные минуты. По предварительным данным, сам водитель успел выбраться до того, как огонь все поглотил.

- Грузовик горит на ЗСД при выезде с Богатырского проспекта, - рассказал о случившемся очевидец в социальной сети.

Свидетели отмечают, что машины пожарных не сразу смогли попасть за скоростной диаметр, поэтому автомобиль успел основательно сгореть.

- Немало водителей остановилось, чтобы помочь потушить. Все-таки есть у нас взаимопомощь и хорошие люди. Жаль, что не удалось, - поведал еще один из участников произошедшего.

На месте уже работают сотрудники МЧС. Оперативно получить комментарий от спасателей у «КП» пока не удалось. Как только пожар будет ликвидирован, специалисты проведут экспертизу и назовут причину возгорания.

Грузовик сгорел на ЗСД рядом с Богатырским проспектом .

ИСТОЧНИК KP.RU