2020-04-22T14:25:02+03:00
Происшествия

В Новом Девяткино украли три метра забора

Горе-преступников уже поймали и передали в полицию
Петр КИБЕР
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В Новом Девяткино украли трехметровый забор.В Новом Девяткино украли трехметровый забор.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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«Преступление века» произошло днем 20 апреля во Всеволожском районе Ленинградской области. В поселке Новое Девяткино двое злоумышленников влезли на территорию машиностроительного завода, откуда украли три метра забора.

- В центр оперативного управления отдела вневедомственной охраны по Всеволожскому району поступила информация о том, что на одном из предприятий сработала кнопка тревожной сигнализации, - сообщает пресс-служба Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Похитителей чужой собственности на камерах видеонаблюдения заметила охрана завода. В тот момент злодеи с добычей уже вылезали наружу через забор.

Уже через несколько минут на место происшествия примчался наряд, который в 14:59 задержал двоих мужчин, тащивших трехметровую секцию железного ограждения.

Пойманных похитителей передали в руки полицейских, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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