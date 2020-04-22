2020-04-22T14:43:36+03:00
Общество

В Пушкине и Выборге поймали похитителей еды из супермаркетов

В обоих случаях товар пытались пронести чрез кассу не заплатив
Петр КИБЕР
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Росгвардейцы поймали похитителей продуктов в Пушкине и Выборге.Росгвардейцы поймали похитителей продуктов в Пушкине и Выборге.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Два похожих случая произошли 21 апреля в Выборге и Пушкине. И там и там сотрудникам супермаркетов пришлось вызывать стражей порядка, чтобы задержать посетителей, которые решили не платить за товары, а унести их домой бесплатно.

- В 11:17 поступил сигнал о том, что в гипермаркете на Московском шоссе в городе Пушкин сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибыв на место, сотрудники Росгвардии задержали посетителя, который пытался пронести через кассу товары на 3300 рублей, - сообщает пресс-служба Управления Вневедомственной охраны Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Горе-покупателя передали в руки сотрудников 4-го отдела полиции. Теперь мужчине грозит уголовное дело.

Второй инцидент произошел в Железнодорожном тупике, Выборга, где в 21:45 работники супермаркета также нажали кнопку тревожной сигнализации. На месте была задержана женщина, пытавшаяся украсть продукты на 1200 рублей. Ее тоже передали в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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