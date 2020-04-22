2020-04-22T14:57:54+03:00
Общество

В сутки на номер 112 в Ленобласти поступает 4 тысячи вызовов

Система экстренных оповещений введена в режим промышленной эксплуатации
Петр КИБЕР
Поделиться:
За сутки на номер 112 в Ленобласти звонят по 4 тысячи раз.За сутки на номер 112 в Ленобласти звонят по 4 тысячи раз.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Изменить размер текста:

Уже ставший привычный всем россиянам экстренный номер 112, давно заменил и дополнил отдельные номера 01, 02 и 03. Однако в каждом регионе эта система работает отдельно, хоть и принимает звонки ото всех абонентов. Так, в Ленинградской области объявили о том, что их «112» введена в режим промышленной эксплуатации.

- В сутки на номер «112» поступает более 4 тысяч вызовов. Большинство обращений – около 1200 звонков в день – приходится на вызов полиции и скорой помощи. При этом Система-112 не только принимает звонки, но и определяет местонахождение телефона, с которого заявители сообщают о происшествии, - сообщает пресс-служба областного правительства.

Позвонить на 112 можно даже при нулевом балансе и отсутствии сим-карты в телефоне, а оператор сам определит, помощь каких экстренных служб нужна звонящему человеку.

Центр обработки вызовов местной «Системы-112» открыт на базе «Регионального мониторингового центра», комитета цифрового развития Ленобласти.

С сентября 2017 года, когда здесь начали принимать звонки в круглосуточном режиме, операторы обработали больше двух миллионов обращений. Сейчас здесь посменно работают 60 специалистов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ленинградцам рассказали, где купить защитную маску в Ленинградской области
Первый случай смерти молодого пациента от коронавируса зафиксирован в Санкт-Петербурге 22 апреля 2020 года
В сутки на номер 112 в Ленобласти поступает 4 тысячи вызовов
В Пушкине и Выборге поймали похитителей еды из супермаркетов
#ЛенинградскийСадовод: В Ленинградской области стартовал конкурс с лучшей рассадой, выращенной в условиях самоизоляции
Хулиганы нарисовали свастики на общежитии консерватории имени Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге
В Новом Девяткино украли три метра забора
Грузовик сгорел на ЗСД у Богатырского проспекта в Санкт-Петербурге
Трое безработных ради алкоголя избили продавца магазина в Колпино
Суды назвали ТОП районов Петербурга по нарушениям режима самоизоляции
Станцию метро «Площадь Ленина» не признали объектом культурного наследия Санкт-Петербурга
Приемщик металла получил штраф в 15 тысяч за работу в карантин
Лечить Анастасию Заворотнюк решили новым американским лекарством
Ветеринары продезинфицировали почти 3 миллиона квадратных метров территории Ленинградской области
Из-за ДТП на Обуховской обороны в обе стороны встали трамваи
Школьница пропала, устав сидеть на самоизоляции в Санкт-Петербурге
Стало известно, в каких районах Ленобласти найдены новые больные коронавирусом
Хоронить умерших от коронавируса в Санкт-Петербурге будут на двух кладбищах
Дерзкое ограбление салона сотовой связи в Кудрово попало на видео
Новые случаи заражения коронавирусом в Ленинградской области на 22 апреля 2020 года: заболел еще 41 человек
Число выздоровевших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 22 апреля 2020 года составило 63 человека
Утром среды индекс самоизоляции в Петербурге упал до 2,8
Милонов призывает снизить в Петербурге коммунальные платежи и отменить налоги
Число умерших из-за коронавируса в Санкт-Петербурге на 22 апреля 2020 года составило 3 человека
Борис Гребенщиков записал новую песню «Не Выходи За Дверь» про самоизоляцию