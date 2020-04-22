В сутки на номер 112 в Ленобласти поступает 4 тысячи вызовов
Уже ставший привычный всем россиянам экстренный номер 112, давно заменил и дополнил отдельные номера 01, 02 и 03. Однако в каждом регионе эта система работает отдельно, хоть и принимает звонки ото всех абонентов. Так, в Ленинградской области объявили о том, что их «112» введена в режим промышленной эксплуатации.
- В сутки на номер «112» поступает более 4 тысяч вызовов. Большинство обращений – около 1200 звонков в день – приходится на вызов полиции и скорой помощи. При этом Система-112 не только принимает звонки, но и определяет местонахождение телефона, с которого заявители сообщают о происшествии, - сообщает пресс-служба областного правительства.
Позвонить на 112 можно даже при нулевом балансе и отсутствии сим-карты в телефоне, а оператор сам определит, помощь каких экстренных служб нужна звонящему человеку.
Центр обработки вызовов местной «Системы-112» открыт на базе «Регионального мониторингового центра», комитета цифрового развития Ленобласти.
С сентября 2017 года, когда здесь начали принимать звонки в круглосуточном режиме, операторы обработали больше двух миллионов обращений. Сейчас здесь посменно работают 60 специалистов.
ИСТОЧНИК KP.RU