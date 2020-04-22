В сутки на номер 112 в Ленобласти поступает 4 тысячи вызовов

22 Апр 2020 2020-04-22T14:57:54+03:00

За сутки на номер 112 в Ленобласти звонят по 4 тысячи раз. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

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Уже ставший привычный всем россиянам экстренный номер 112, давно заменил и дополнил отдельные номера 01, 02 и 03. Однако в каждом регионе эта система работает отдельно, хоть и принимает звонки ото всех абонентов. Так, в Ленинградской области объявили о том, что их «112» введена в режим промышленной эксплуатации.

- В сутки на номер «112» поступает более 4 тысяч вызовов. Большинство обращений – около 1200 звонков в день – приходится на вызов полиции и скорой помощи. При этом Система-112 не только принимает звонки, но и определяет местонахождение телефона, с которого заявители сообщают о происшествии, - сообщает пресс-служба областного правительства.

Позвонить на 112 можно даже при нулевом балансе и отсутствии сим-карты в телефоне, а оператор сам определит, помощь каких экстренных служб нужна звонящему человеку.

Центр обработки вызовов местной «Системы-112» открыт на базе «Регионального мониторингового центра», комитета цифрового развития Ленобласти.

С сентября 2017 года, когда здесь начали принимать звонки в круглосуточном режиме, операторы обработали больше двух миллионов обращений. Сейчас здесь посменно работают 60 специалистов.

ИСТОЧНИК KP.RU