Ленинградцам рассказали, где купить защитную маску в Ленинградской области

22 Апр 2020 2020-04-22T15:28:10+03:00

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Защитные маски стали настоящим дефицитом с начала пандемии коронавируса, быстро исчезнув с полок аптек. Специально для граждан, которые хотят использовать средства защиты был создан онлайн-каталог производителей масок в Ленинградской области с указанием, где их можно купить.

- В список вошли 39 компаний различного уровня, где шьют маски. Среди них – микропредприятия, небольшие ателье, фабрики, предприятия, которые перепрофилировались на выпуск востребованной продукции, - рассказали в администрации 47-го региона.

Каталог был составлен Центром развития промышленности совместно с Агентством экономического развития и Фондом поддержки предпринимательства Ленинградской области. Воспользовавшись им, жители и предприятия региона могут приобрести многоразовые маски со сменными фильтрами или тканевые защитные маски, обратившись к производителям в своем городе или районе.

Такой перечень был сформирован на основании обращений и предложений от небольших швейных мастерских и фабрик, поступающих в органы власти региона. Со своей стороны, областные комитеты помогают инициативным предпринимателям с поиском и закупкой исходной ткани для многоразовых масок.

ИСТОЧНИК KP.RU