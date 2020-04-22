Производство антисептиков запустили во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга

22 Апр 2020 2020-04-22T15:51:47+03:00

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В Санкт-Петербурге запустили производство антисептиков. Как стало известно в среду, 22 апреля 2020 года, дезинфицирующие средства будут выпускаться во Фрунзенском районе. Промышленники разработали дезинфицирующие средства трех видов.

- Первый – это «ударный» антисептик для дезинфекции больших площадей, техники и фасадов домов, «облегченный» - не вызывающий аллергии, и антисептик для рук, - пишет «Мойка78».

Отмечается, что ход производства уже проинспектировал глава Фрунзенского района Северной столицы Константин Серов. Он отметил, что в условиях неблагополучной эпидемиологической ситуации из-за коронавируса коммунальщикам очень пригодится антисептик для уборки города.

Производством анисептиков занимается компания «Ингри». Продукцию выпускают на площадке Обуховского завода строительных материалов в промышленной зоне «Обухово-2».

Ранее сообщалось о том, что в Ленинградской области производство антисептиков выросло в 15 раз. Дезинфицирующие салфетки с начала пандемии стали выпускать в 200 раз больше.

ИСТОЧНИК KP.RU