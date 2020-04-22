2020-04-22T15:53:23+03:00
Общество

В парке 300-летия высадят больше 100 деревьев

Они должны заменить «утраченные» растения
Петр КИБЕР
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В парке 300-летия проведут компенсационное озеленение.В парке 300-летия проведут компенсационное озеленение.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Новые деревья вскоре появятся в парке 300-летия Санкт-Петербурга. Здесь, в одной из крупных зон отдыха жителей Приморского района, высадят больше сотни растений, которые должны заменить те, которые не прижились или были сломаны бескультурными горожанами.

- Государственная административно-техническая инспекция выдала разрешительную документацию на компенсационное озеленение парка им.300-летия Санкт-Петербурга, - сообщает пресс-служба ГАТИ.

Всего сотрудники парка посадят 106 деревьев – ровно по числу утраченных ранее растений. В основном на побережье Невской губы Финского залива высаживают березки либо хвойные растения, но также много кленов и прочих лиственных.

Точные сроки работы не указаны, но вероятно их могут провести в рамках месяца благоустройства, который проходит в Санкт-Петербурге в апреле. Но если раньше к участию в нем активно привлекали горожан, то сейчас, в связи с коронавирусом, все общественные мероприятия были отменены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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