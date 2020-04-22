2020-04-22T16:14:38+03:00
Коронавирус Covid-19

Профессор-иммунолог рассказал, при каких условиях может произойти спад по коронавирусу

По словам специалиста, вирус сильный и очень легко распространяется
Петр КИБЕР
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Чтобы пресечь пандемию, надо банально сидеть дома.Чтобы пресечь пандемию, надо банально сидеть дома.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Самый главный вопрос, который волнует сейчас всех жителей России, это когда наконец прекратится рост заболеваний коронавирусом и настанет пресловутый «выход на плато», после которого возможен спад пандемии и отмена ограничительных мер. Своим мнением с журналистами на этот счет поделился иммунолог, заведующий лаборатории НИИ вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова, доктор наук и профессор Михаил Костинов.

- Пока прогнозировать рано. Беда в том, что вирус передается очень сильно, он находит все пути, и иммунная система его не может распознавать, а распознает, когда он уже сильно развился, - рассказал специалист «Невским новостям».

По оценкам экспертов, «выход на плато» может случиться в начале-середине мая в оптимистичном сценарии или же в июне июле, если ситуация ухудшится.

При этом петербуржцам профессор советует успокоиться, укреплять иммунитет и соблюдать режим самоизоляции. Ведь чем меньше людей на улицах, в транспорте, магазинах, чем меньше число инфицированных, а значит ближе и конец пандемии.

Не соблюдая режим самоизоляции, горожане отодвигают спад заболеваемости коронавирусом и, соответственно, конец ограничительных мер, от которых все уже подустали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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