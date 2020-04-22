Профессор-иммунолог рассказал, при каких условиях может произойти спад по коронавирусу
Самый главный вопрос, который волнует сейчас всех жителей России, это когда наконец прекратится рост заболеваний коронавирусом и настанет пресловутый «выход на плато», после которого возможен спад пандемии и отмена ограничительных мер. Своим мнением с журналистами на этот счет поделился иммунолог, заведующий лаборатории НИИ вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова, доктор наук и профессор Михаил Костинов.
- Пока прогнозировать рано. Беда в том, что вирус передается очень сильно, он находит все пути, и иммунная система его не может распознавать, а распознает, когда он уже сильно развился, - рассказал специалист «Невским новостям».
По оценкам экспертов, «выход на плато» может случиться в начале-середине мая в оптимистичном сценарии или же в июне июле, если ситуация ухудшится.
При этом петербуржцам профессор советует успокоиться, укреплять иммунитет и соблюдать режим самоизоляции. Ведь чем меньше людей на улицах, в транспорте, магазинах, чем меньше число инфицированных, а значит ближе и конец пандемии.
Не соблюдая режим самоизоляции, горожане отодвигают спад заболеваемости коронавирусом и, соответственно, конец ограничительных мер, от которых все уже подустали.
ИСТОЧНИК KP.RU