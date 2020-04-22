Движение по двум улицам Калининского района закроют до середины сентября в Петербурге

22 Апр 2020 2020-04-22T16:17:23+03:00

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В Санкт-Петербурге до середины сентября закроют для движения автомобилей две улицы в Калининском районе. Как сообщили в Смольном, с 24 апреля 2020 года в связи с проведением работ по реконструкции тепловой сети закрывается направление движения транспорта по улице Жукова и Чичуринскому переулку.

- C 24 апреля по 11 мая и с 26 мая по 14 сентября в связи с проведением работ по реконструкции тепловой сети закрывается направление движения транспорта по улице Жукова от Чичуринского к дому 26 по Жукова, - сообщили в государственной административно-технической инспекции.

С 12 по 25 мая движение транспорта на этом участке тоже будет закрыто. Объезд огранизован по Полюстровскому, Чугунной улице, Кондратьевскому проспекту, Минеральной улице, Арсенальной и улице Ватутина.

Также с 24 апреля по 14 сентября закрывается направление движения транспорта по Чичуринскому переулку от Полюстровского проспекта к улице Жукова.

ИСТОЧНИК KP.RU