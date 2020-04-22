2020-04-22T16:45:36+03:00
Общество

Депутаты Санкт-Петербурга разработают новые законопроекты для борьбы с коронавирусом и его последствиями

Петербургский парламент также подготовит обращения к федеральным органам власти, касающиеся источников наполнения городского бюджета
Лилия КОЗЛОВА
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Макаров поручил ЗакСу разработать новый пакет законопроектовМакаров поручил ЗакСу разработать новый пакет законопроектовФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Члены Законодательного собрания Санкт-Петербурга разработают новый пакет законопроектов, направленных на борьбу, как с коронавирусом, так и его последствиями. Такое поручение дал председатель парламента Вячеслав Макаров во время заседания в Мариинском дворце в среду, 22 апреля 2020 года.

- Каждую среду мы усиливаем действие противовирусной законодательной терапии, - отметил Макаров.

Он заявил о Он дал поручение рабочим органам парламента разработать проекты федеральных законодательных актов, которые будут направлены в Совет Федерации и Государственную Думу Федерального Собрания РФ. Петербургский парламент также подготовит обращения к федеральным органам власти, касающиеся источников наполнения городского бюджета, в связи с финансированием расходов на противодействие распространению инфекции.

- Да, нам сегодня тяжело. Как говорит наш великий народ, жизнь прожить – не поле перейти. Сейчас надо пересидеть дома, переждать, перестраховаться. Переждать сегодня означает – пережить, - завершил свое обращение председатель парламента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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