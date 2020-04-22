Сданы еще два корпуса ЖК «Граф Орлов»

22 Апр 2020 2020-04-22T17:00:51+03:00

В Компании Л1 уверены: несмотря ни на что, будут выполнены и остальные другие планы, намеченные на 2020 год

Изменить размер текста: A A

Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию в стране, 9 апреля 2020 года Компания Л1 получила разрешение на ввод в эксплуатацию первого этапа третьей очереди жилого комплекса «Граф Орлов», расположенного на Московском проспекте рядом со станицей метро «Московская» в Санкт-Петербурге.

В шестисекционном доме высотностью от 8 до 24 этажей располагаются 333 квартиры, а также офисные, коммерческие помещения и медицинский центр. Суммарная площадь сданных домов - 55 тысяч квадратных метров. Кроме того, сдан подземный паркинг площадью 4500 квадратных метров.

- Ввод в эксплуатацию очередных корпусов ЖК «Граф Орлов» - наш своеобразный вызов этой сложной ситуации, - отметил руководитель Компании Л1 Павел Андреев. - Все стройки Компании Л1 работают в штатном режиме с соблюдением эпидемиологических норм. Мы уверены, что, несмотря ни на что, сможем выполнить и остальные свои планы, намеченные на 2020 год.

*Реклама

ИСТОЧНИК KP.RU