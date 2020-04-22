На КАД на две недели до 8 мая перекроют две полосы движения

22 Апр 2020 2020-04-22T17:42:33+03:00

На внешней стороне КАД на две недели ограничат проезд. Фото: УПРДОР "Северо-Запад"

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Новые ограничения ждут петербургских водителей, пользующихся Кольцевой автодорогой. На две недели в районе развязки с Пискаревским проспектом на внешнем кольце КАД перекроют две полосы.

- В период с 23 апреля по 8 мая 2020 года будут перекрыты для движения автомобильного транспорта третья и четвертая полосы, по первой и второй полосам будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч, - сообщает пресс-служба Управления федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад».

Причиной станут работы по замене сборных, открытых лотков в разделительной полосе в районе транспортной развязки с Пискаревским проспектом.

В месте работы выставят сигнальные барьеры и знаки, а дорожники обещают работать в круглосуточном режиме, дабы сделать все в срок. Водителей же призывают к внимательности, соблюдению скоростного режима и советуют заранее выбирать маршрут.

ИСТОЧНИК KP.RU