Суд закрыл магазин интимных товаров на Невском проспекте за работу во время самоизоляции

22 Апр 2020 2020-04-22T19:15:29+03:00

В Петербурге прикрыли на месяц интимный магазин, работавший во время ограничений по коронавирусу. Фото: Артем КИЛЬКИН

Изменить размер текста: A A

В Петербурге продолжают наказывать через суд заведения, которые рискуют здоровьем горожан и продолжают работать даже во время запрета из-за режима самоизоляции. 3 апреля чиновники и полиция набрели на магазинчик интимных товаров, что располагается в доме №20А на Невском проспекте. С продавца тут же взяли объяснения, и она призналась, что успела продать брелок для ключей. Это было роковой ошибкой. Дело быстро дошло до суда.

- Суд установил, что в 15:00 3 апреля владелец допустил функционирование магазина по реализации интимных товаров в нарушение введенных запретов и ограничений, установленных в целях противодействия распространению COVID-19. Защитник индивидуального предпринимателя вину признал, - рассказывают в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

В итоге магазин интимных товаров закроется ровно на 30 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU