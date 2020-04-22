2020-04-22T19:15:29+03:00
Общество

Суд закрыл магазин интимных товаров на Невском проспекте за работу во время самоизоляции

Деятельность магазина для взрослых приостановили на 30 суток
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге прикрыли на месяц интимный магазин, работавший во время ограничений по коронавирусу.В Петербурге прикрыли на месяц интимный магазин, работавший во время ограничений по коронавирусу.Фото: Артем КИЛЬКИН
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В Петербурге продолжают наказывать через суд заведения, которые рискуют здоровьем горожан и продолжают работать даже во время запрета из-за режима самоизоляции. 3 апреля чиновники и полиция набрели на магазинчик интимных товаров, что располагается в доме №20А на Невском проспекте. С продавца тут же взяли объяснения, и она призналась, что успела продать брелок для ключей. Это было роковой ошибкой. Дело быстро дошло до суда.

- Суд установил, что в 15:00 3 апреля владелец допустил функционирование магазина по реализации интимных товаров в нарушение введенных запретов и ограничений, установленных в целях противодействия распространению COVID-19. Защитник индивидуального предпринимателя вину признал, - рассказывают в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

В итоге магазин интимных товаров закроется ровно на 30 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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