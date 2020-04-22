Петербургу выделили 874 млн рублей на ежемесячные выплаты малоимущим семьям с детьми

22 Апр 2020 2020-04-22T20:44:42+03:00

В 2020 году выплату в размере 5588 рублей смогут получить больше 35 тысяч детей

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Санкт-Петербургу передали из федерального бюджета почти 874 миллиона рублей, которые пойдут на ежемесячные выплаты малоимущим семьям с детьми. Чтобы быть точным, в 2020 году субсидию в размере 5588 рублей смогут получить сразу 35222 ребенка. Выплаты будут производить с 1 июня с учетом их начисления с начала нового года.

- Общий объем финансирования составляет 2,361 млрд рублей. Выплаты предоставят семьям, в которых размер среднедушевого дохода не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в Петербурге за второй квартал года, предшествующего году обращения. Размер выплаты – 50% величины прожиточного минимума для детей за этот же период, - напоминают в Смольном.

Получить выплату просто. Нужно подать заявление в администрацию района по месту жительства по почте или в электронном виде через Единый портал госуслуг и ждать дальнейших указаний.

ИСТОЧНИК KP.RU