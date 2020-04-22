2020-04-22T21:02:41+03:00
Общество

Садовники Смольного рассказали, какое оформление ждет Петербург на майских праздниках

К концу весны в городе высадят больше 6 тысяч деревьев и 80 тысяч кустарников, не говоря о цветах
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге начали весеннюю высадку цветов, деревьев и кустарников.В Петербурге начали весеннюю высадку цветов, деревьев и кустарников.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Садовники комитета по благоустройству Санкт-Петербурга приступили к оформлению города на майские праздники. В городе должны высадить больше 6 тысяч деревьев и 80 тысяч кустарников. Специалисты не забудут и про качественное цветочное оформление.

- Наряду с традиционными бегонией, алиссумом, тагетесом, сальвией, геранью, агератумом, астрами, бальзамином, лобелией и петунией для цветочного оформления используются капуста декоративная, табак, немезия, циния, целлозия, гацания, рудбекия, родохитон, перилла, клеома, вербена, различные виды колеуса, - интригуют в комитете по благоустройству.

В частности, к 1 мая и к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне Санкт-Петербург украсят больше 602 тысяч виол. Цветники оформят в каждом районе города. Позже весеннее цветочное оформление органично заменят на летнее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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