2020-04-22T21:35:16+03:00
Общество

Петербуржцев призвали прочесть стихи о войне в рамках акции к 75-летию Победы в ВОВ

Первым стихотворение прочел губернатор Александр Беглов [видео]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге запустили акцию #Стихи75летПобеды, в которой может поучаствовать любой желающий.В Петербурге запустили акцию #Стихи75летПобеды, в которой может поучаствовать любой желающий.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В Санкт-Петербурге запустили патриотическую акцию к 9 мая. В рамах нее петербуржцев призвали записать на видео свое прочтение любого стихотворения о Победе в Великой Отечественной войне. Запись можно выложить на личной страничке с хештегом #Стихи75летПобеды. Все видео просмотрят чиновники из Смольного и наиболее понравившиеся выступления попадут на страницу губернатора Александра Беглова во «Вконтакте».

- Дорогие друзья! К сожалению, в этом году мы вынуждены отменить все массовые мероприятия. Нет ничего важнее здоровья и безопасности человеческой жизни. Но мы обязательно скажем спасибо тем, кто выстоял в те тяжелейшие дни и годы. Накануне дня Победы я рад поддержать проект Комитета по молодежной политике и запустить акцию #Стихи75летПобеды. Передаю эстафету коллегам и всем жителям города, - сообщил губернатор.

Для своего выступления градоначальник выбрал трогательное стихотворение поэта-современника Анатолия Пшеничного «Отец», повествующее о ранах, что оставляет война, и горящих глазах детей, которые завороженно слушают рассказы папы, бывшего солдата. Судя по соцсетям, в акции уже успели принять участие некоторые школьники.

Губернатор Александр Беглов запустил в Санкт-Петербурге акцию #Стихи75летПобеды.Видео: vk.com/a_beglov

ИСТОЧНИК KP.RU

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