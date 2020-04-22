2020-04-22T22:04:14+03:00
Происшествия

Два водителя «Жигулей» разбились насмерть в лобовых ДТП в Ленобласти

Аварии произошли из-за того, что в легковушки влетели иномарки, выехавшие на встречную полосу
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Ленобласти за вечер 22 апреля произошли две смертельные аварии с участием "Жигулей". Фото: vk.com/dorinspbВ Ленобласти за вечер 22 апреля произошли две смертельные аварии с участием "Жигулей". Фото: vk.com/dorinspb
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За вечер 22 апреля в Ленобласти произошли два смертельных ДТП. Сначала около 18:40 в Ломоносовском районе на 14 километре дороги «Стрельна – Кипень – Гатчина» «Хендай Солярис» влетел в ВАЗ-2107. За рулем иномарки сидел водитель 1984 года рождения со стажем с 2010-го. По предварительной информации, на правом закруглении дороги он выехал на полосу встречного движения и врезался в «Жигули».

- В итоге погиб на месте 76-летний водитель ВАЗ-2107. Пассажирки, которые куда старше пенсионера, уцелели и госпитализированы в больницу с различными травмами. Пострадал также и пассажир из «Хендая», - отмечают в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

"Хендай", вылетевший на встречку, прилично раскорежило, но водитель уцелел. Фото: vk.com/dorinspb

"Хендай", вылетевший на встречку, прилично раскорежило, но водитель уцелел. Фото: vk.com/dorinspb

Вторая смертельная авария случилась около 20:15 в Киришском районе. У дома №1 на проспекте Энтузиастов женщина, управлявшая «Рено Логаном», выехала на встречку и столкнулась с ВАЗ-2105, в которой находился мужчина 1977 года рождения. Он тут же скончался от полученных травм. Женщину из «Рено» оперативно увезли в больницу с различными травмами.

По факту обоих происшествий проводятся проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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