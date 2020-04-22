Полиция задержала поджигателя на BMW, который спалил две иномарки в Петербурге

22 Апр 2020 2020-04-22T22:22:33+03:00

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22 апреля полиция задержала предполагаемого поджигателя двух иномарок в Петербурге. Сообщение о возгорании «Мазды 6» и «Шевроле Авео» поступили к правоохранительным органам еще 17-го числа в районе второго часа ночи. Все произошло у дома №54 на Красносельском шоссе. При просмотре камер наблюдения полиция поняла, что иномарки уничтожили намеренно, а сами злоумышленники скрылись на BMW.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье за умышленное повреждение или уничтожение имущества. Сотрудниками полиции по подозрению в данном преступлении задержан 41-летний гражданин, его мотив устанавливается. Решается вопрос об избрании меры пресечения, - уведомили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Если вину мужчины докажут, то ему грозит в худшем случае до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU