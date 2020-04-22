Пожар вспыхнул на чердаке дома в центре Петербурга

22 Апр 2020 2020-04-22T22:39:11+03:00

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22 апреля около 21:15 в Петербурге загорелся двухэтажный дом на улице Чайковского. Испуганные очевидцы происшествия быстро доложили обо всем спасателям МЧС, которые оперативно прибыли на место. Выяснилось, что пожар вспыхнул на чердаке здания.

- На улице Чайковского в доме №9 происходило горение обстановки на площади 16 квадратных метров. Известно, что двухэтажное здание сейчас находится на капитальном ремонте. Пожар появился на чердачном помещении. В 21:53 огонь ликвидировали. Сведения о пострадавших к нам не поступали, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Пожар тушили 7 единиц техники и 35 человек личного состава МЧС. О пострадавших не сообщают и очевидцы в соцсетях, опубликовавшие фотографии с места. В группе «Жители МО Литейный округ» во «Вконтакте» отмечают, что здание является бывшей больницей, и оно давно заброшено.

ИСТОЧНИК KP.RU