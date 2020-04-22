2020-04-22T23:58:47+03:00
Происшествия

91-летний пенсионер, страдающий провалами памяти, пропал в Петербурге

Родственники просят помощи волонтеров в поиске дедушки
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге разыскивают пропавшего 91-летнего пенсионера. Фото: vk.com/lahta_spbВ Петербурге разыскивают пропавшего 91-летнего пенсионера. Фото: vk.com/lahta_spb
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Вечером 22 апреля в Петербурге пропал 91-летний пенсионер Анатолий Беляков. Родственники спохватились к вечеру-ночью и через группу «Лахта Онлайн | Приморский район» во «Вконтакте» просят о помощи всех неравнодушных.

Известно, что дедушка пропал в районе дома №22 на улицы Гаккелевской и Богатырского проспекта, 25, корпуса 4. Предположительно, он мог пойти в сторону улицы Туристской и Шуваловского проспекта.

- Внимание! Максимальный репост! Пропал дедушка! Беляков Анатолий Васильевич, 91 год, имеет проблемы с памятью, адрес не помнит. Был одет: темная куртка, серые спортивные штаны с красными манжетами внизу, коричневая шапка с меховой оторочкой, - написала взволнованная родственница.

Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении пенсионера, просьба перейти по ссылке во «Вконтакте» и написать либо позвонить автору объявления Татьяне в любое время.

Дедушка страдает потерей памяти. Фото: vk.com/lahta_spb

Дедушка страдает потерей памяти. Фото: vk.com/lahta_spb

ИСТОЧНИК KP.RU

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