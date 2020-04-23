«Из-за онлайн-режима нет особенных чувств»: Школьница из Петербурга взяла золото на Европейской олимпиаде по математике

23 Апр 2020 2020-04-23T01:32:00+03:00

Таисия Коротченко считает, что могла выступить лучше и немного жалеет, что победила удаленно, а не в Нидерландах

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Петербурженка Таисия Коротченко выиграла золотую медаль на IX Европейской математической олимпиады для девочек. В этот раз лучших из лучших выбирали в онлайн-режиме из-за коронавируса. В олимпиаде приняли участие школьницы из 53 стран Европы и мира. Таисия рассказала «Комсомолке», что она очень хотела бы посетить Нидерланды, поэтому победа для нее прошла практически обыденно.

- Когда пишешь олимпиаду из дома, то нет какого-то чувства, что происходит что-то особенное. Наверно, если бы я решала задачи там, то радовалась больше. Но удовольствие от процесса я все равно получила. А вот своим результатом я недовольна. Могла написать лучше. Надеюсь, этот опыт поможет мне в дальнейшем! Вообще эта олимпиада для меня не менее важна, чем Всероссийская олимпиада школьников, отмененная из-за пандемии, - рассказывает юный чемпион из физико-математического лицея №239.

Добавим, что по итогам олимпиады российская сборная стала первой в неофициальном командном зачете. На соревновании участницы решали 6 задач. Уровень сложности заданий, к слову, сопоставим с финалом Всероссийской олимпиады школьников.

ИСТОЧНИК KP.RU