Спасатели МЧС провели тотальную дезинфекцию Ладожского вокзала

23 Апр 2020 2020-04-23T02:00:31+03:00

Теперь один из самых социально-значимых объектов города чист как никогда [видео]

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Поздним вечером 22 апреля спасатели МЧС массово наведались в Ладожский вокзал для благой цели: провести тотальную дезинфекцию. Теперь один из самых социально-значимых объектов города чист и безопасен. К слову, вещество, которым опрыскивали все поверхности, для людей безвредно.

- В первой половине дня мы уже посмотрели объем выполнения задач, подготовили дезинфицирующее средство. Оно разводится в соотношении 1/24. Машина у нас позволяет вмещать объем около 5 тонн воды. Это уже четвертый по счету вокзал, остался еще один. Также мы обработали школы, детские сады и еще около 40 объектов Колпинского района, - сообщил замначальника ФГКУ «Невский СЦ МЧС России» Александр Медведь.

Спасатели МЧС прошлись по всем местам, к которым прикасаются или прислоняются люди на вокзале.Фото: Олег ЗОЛОТО

Добавим, что дезинфекция постоянно проводится и в Ленобласти. Например, в ближайшие дни военнослужащие общевойсковой армии региона проведут специальную обработку ряда больниц и поликлиник.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1248" height="700" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/774870" frameborder="0"></iframe> Дезинфекция Ладожского вокзала.Олег ЗОЛОТО

ИСТОЧНИК KP.RU