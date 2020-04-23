Спасатели МЧС провели тотальную дезинфекцию Ладожского вокзала
Поздним вечером 22 апреля спасатели МЧС массово наведались в Ладожский вокзал для благой цели: провести тотальную дезинфекцию. Теперь один из самых социально-значимых объектов города чист и безопасен. К слову, вещество, которым опрыскивали все поверхности, для людей безвредно.
- В первой половине дня мы уже посмотрели объем выполнения задач, подготовили дезинфицирующее средство. Оно разводится в соотношении 1/24. Машина у нас позволяет вмещать объем около 5 тонн воды. Это уже четвертый по счету вокзал, остался еще один. Также мы обработали школы, детские сады и еще около 40 объектов Колпинского района, - сообщил замначальника ФГКУ «Невский СЦ МЧС России» Александр Медведь.
Спасатели МЧС прошлись по всем местам, к которым прикасаются или прислоняются люди на вокзале.Фото: Олег ЗОЛОТО
Добавим, что дезинфекция постоянно проводится и в Ленобласти. Например, в ближайшие дни военнослужащие общевойсковой армии региона проведут специальную обработку ряда больниц и поликлиник.
Дезинфекция Ладожского вокзала.Олег ЗОЛОТО
ИСТОЧНИК KP.RU
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