2020-04-23T02:00:31+03:00
Общество

Спасатели МЧС провели тотальную дезинфекцию Ладожского вокзала

Теперь один из самых социально-значимых объектов города чист как никогда [видео]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
В Петербурге провели масштабную дезинфекцию Ладожского вокзала.В Петербурге провели масштабную дезинфекцию Ладожского вокзала.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Поздним вечером 22 апреля спасатели МЧС массово наведались в Ладожский вокзал для благой цели: провести тотальную дезинфекцию. Теперь один из самых социально-значимых объектов города чист и безопасен. К слову, вещество, которым опрыскивали все поверхности, для людей безвредно.

- В первой половине дня мы уже посмотрели объем выполнения задач, подготовили дезинфицирующее средство. Оно разводится в соотношении 1/24. Машина у нас позволяет вмещать объем около 5 тонн воды. Это уже четвертый по счету вокзал, остался еще один. Также мы обработали школы, детские сады и еще около 40 объектов Колпинского района, - сообщил замначальника ФГКУ «Невский СЦ МЧС России» Александр Медведь.

Спасатели МЧС прошлись по всем местам, к которым прикасаются или прислоняются люди на вокзале. Фото: Олег ЗОЛОТО

Спасатели МЧС прошлись по всем местам, к которым прикасаются или прислоняются люди на вокзале.Фото: Олег ЗОЛОТО

Добавим, что дезинфекция постоянно проводится и в Ленобласти. Например, в ближайшие дни военнослужащие общевойсковой армии региона проведут специальную обработку ряда больниц и поликлиник.

Дезинфекция Ладожского вокзала.Олег ЗОЛОТО

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Санкт-Петербурге: Хроника событий»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Спасатели МЧС провели тотальную дезинфекцию Ладожского вокзала
«Из-за онлайн-режима нет особенных чувств»: Школьница из Петербурга взяла золото на Европейской олимпиаде по математике
Изразцы XVII века нашли при раскопках на Замковом острове в Выборге
91-летний пенсионер, страдающий провалами памяти, пропал в Петербурге
Бывшая жена Кержакова стала экспертом по культуре при молодежном парламенте Госдумы
Немецкие ученые выяснили, что смертность от коронавируса меньше, чем от гриппа
Пожар вспыхнул на чердаке дома в центре Петербурга
Полиция задержала поджигателя на BMW, который спалил две иномарки в Петербурге
Два водителя «Жигулей» разбились насмерть в лобовых ДТП в Ленобласти
Петербуржцев призвали прочесть стихи о войне в рамках акции к 75-летию Победы в ВОВ
Садовники Смольного рассказали, какое оформление ждет Петербург на майских праздниках
Петербургу выделили 874 млн рублей на ежемесячные выплаты малоимущим семьям с детьми
Индекс уровня самоизоляции в Санкт-Петербурге 22 апреля 2020 года: горожане побили антирекорд