Солнечно и +10: Погода на 23 апреля в Санкт-Петербурге

23 Апр 2020 2020-04-23T07:48:38+03:00

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Снова яркое солнце разбудило жителей Санкт-Петербурга утром в четверг, 23 апреля. Погода в течение дня выдастся приятная: солнечная и тепла. Синоптики обещают, что весь день пройдет без осадков.

- В четверг без осадков. Ветер северо-западный, северный умеренный. Температура воздуха ночью была плюс 1-3 градуса, а днем поднимется до 8-10 градусов тепла, - сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Однако такая прекрасная погода снова сменится похолоданием в конце недели. Апрель, наверное, уже выдался самым снежным месяцем в году. Так, в пятницу, 24 апреля, и субботу, 25 апреля, в Санкт-Петербурге снова ожидается мокрый снег, порой сменяемый дождями. В среднем температура воздуха в ночное время будет варьироваться от нуля до плюс 1 градуса, а днем подниматься не выше 5-7 градусов тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU