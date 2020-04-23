Мощный пожар уничтожил ангар с краской в Шушарах

23 Апр 2020 2020-04-23T08:47:19+03:00

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У настоящих спасателей день начинается не с кофе, а с опасной работы. Утром в четверг, 23 апреля, в Шушарах загорелся огромный ангар. О ЧП рассказали очевидцы в социальной сети около 7 часов утра. Пламя вырывалось из постройки с такой мощностью, словно склад превратился в турботрубу, а столб дыма видели жители ближайших районов.

- С Купчино дым столбом было видно, - рассказал в соцсети очевидец.

Вокруг горящего ангара находятся и другие складские постройки. Успел ли повредить огонь их, не известно. Известно, что в самом ангаре горела краска.

По рассказам очевидцев, на место уже прибыли несколько машин спасателей, которые приступили к тушению мощнейшего огня.

- Из-за угрозы распространения огня в 5:01 пожару присвоили дополнительный номер 1-БИС. В 5:32 ранг пожара повысили до №2. В 6:32 пожар локализовали. Спасатели ликвидировали открытое горение. Произошел отказ от №2, - сообщили в МЧС.

По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал. О причинах возгорания станет известно позже, как только специалисты продут экспертизу.

Мощный пожар ангара в Шушарах, Санкт-Петербург .

ИСТОЧНИК KP.RU