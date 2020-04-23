Краснокнижные лебеди-кликуны заполнили побережье Финского залива

23 Апр 2020 2020-04-23T08:38:38+03:00

Редкие птицы поселились в Приморском районе, недалеко от парка 300-летия [фото]

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За время режима самоизоляции в Санкт-Петербурге пополнилась популяция различных животных. То бобры, то лисы пробегут. Теперь на побережье Финского залива прилетели потрясающей красоты лебеди-кликуны. Эти краснокнижные птицы попали в объектив местного фотографа Антона Кубышкина.

Птицы занесены в Красную книгу / Фото: «Грибы и Грибники СПб»

- Побережье Финского залива заполонили лебеди-кликуны, - появились фотографии белоснежных птиц в группе «Грибы и Грибники СПб».

Этот вид лебедя является национальным символом Финляндии. Птиц можно встретить на юге Ладожского озера, в Скандинавии, Шотландии, Японии и даже на Сахалине.

Увидеть белоснежных птиц можно в Приморском районе / Фото: «Грибы и Грибники СПб»

Лебедь-кликун получил свое название за громкие, трубные крики, особенно часто издаваемые в полете. Это моногамные птицы, образующие пары на всю жизнь, причем птицы держатся вместе даже на зимовке.

Отмечается, что лебеди-кликуны являются уязвимым видом птиц. Они включены в Красные книги Балтийского региона и Восточной Фенноскандии.

ИСТОЧНИК KP.RU