2020-04-23T09:23:59+03:00
Общество

Роспотребнадзор рассказал, как выбрать антисептик против коронавируса в Санкт-Петербурге

Специалисты объяснили, какой должен быть состав у дезинфицирующего средства для рук
Лилия КОЗЛОВА
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Петербуржцам рассказали, как правильно выбрать антисептик от коронавирусаПетербуржцам рассказали, как правильно выбрать антисептик от коронавирусаФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В условиях активного распространения коронавируса, всем следует соблюдать основные правила гигиены, ведь чистые руки – это залог здоровья. В чевтерг, 23 апреля 2020 года, Роспотребнадзор рассказал жителям Санкт-Петербурга, как правильно выбрать антисептик против коронавируса.

- При выборе дезинфицирующего средства всегда нужно обращать внимание, на возбудителей какой этиологии он воздействует. Если вы выбрали средство только с антибактериальным действием, то имейте в виду, что в период распространения ОРВИ, гриппа и других респираторных заболеваний, он вам может не помочь, так как эффективность этого средства в отношении вирусов не изучалась, - пояснили в управлении.

В случае с кронавирусом лучше выбрать кожный антисептик с широким спектром действия, который сможет уничтожить и бактерии, и вирусы. В состав эффективного антисептика для рук должно входить не менее 60–80 процентов изопропилового или этилового спирта.

Важно, что растереть антисептик между ладонями 5 секунд, это мало. В инструкциях, как правило, прописано, что обрабатывать нужно тщательно и между пальцами, и кончики пальцев от 30 секунд до двух минут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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