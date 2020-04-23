Коронавирус в Карелии, последние новости на 23 апреля 2020: Первые пациенты вылечились от инфекции

23 Апр 2020 2020-04-23T09:38:19+03:00

Еще два человека заразились коронавирусом в Карелии Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Карелии на 23 апреля 2020 года

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В республике Карелия продолжается борьба с распространением новой инфекции. Суммарно не очень большое количество подтвержденных диагнозов коронавируса в Карелии. Последние новости на 23 апреля 2020: еще два человека заболели и наконец-то полностью выздоровели первые пациенты.

- За сутки зафиксированы два новых случая заболевания коронавирусом. И того с начала эпидемии в Карелии уже 37 человек с подтвержденным диагнозом, - сообщили в администрации республики.

Также два человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией прошли лечение и выписаны из стационара.

За сутки проведено 534 исследования на инфекцию. Всего их было сделано уже более 10 тысяч. На самокарантине находятся уже 1997 человек, плюс 322 за сутки. Два человека покинули обсервацию, сейчас там содержатся 28 пациентов.

Напомним, что государственные службы уже начали проверку соблюдения режима самоизоляции в республике. В первую очередь Минэк с полицией инспектируют торговые точки.

ИСТОЧНИК KP.RU