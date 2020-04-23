В Невском районе трое мужчин в черных масках похитили девушку

23 Апр 2020 2020-04-23T10:11:23+03:00

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Полицейские Невского района, а с ними и коллеги всего Петербурга и Ленобласти ищут возможных похитителей девушки. По словам брата украденной, ее затолкали в иномарку и увезли трое мужчин, по приметам похожих на уроженцев закавказских республик.

- 22 апреля в 14:25 в дежурную часть по телефону 02 от гражданина поступило сообщение, что во дворе дома 44 по ул. Тельмана трое в масках затащили его сестру в автомобиль «Мазда 3», черного цвета, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Примчавшиеся на место происшествия стражи порядка установили, что примерно в 14:10 трое неизвестных мужчин в медицинских масках черного цвета, силой усадили 25-летнюю девушку в припаркованную иномарку. После чего один из похитителей сел за руль и дал по газам, а двое других добежали до дома 56 по улице Тельмана, где прыгнули в стоявший ВАЗ-2104 и скрылись на нем.

Сейчас похитителей и их жертву ищут, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU