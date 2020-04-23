Плату за капитальный ремонт могут отменить в Санкт-Петербурге на время самоизоляции

23 Апр 2020 2020-04-23T10:21:29+03:00

Петербуржцев могут освободить от платы за капремонт на время карантинных мер Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

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Из-за введенного режима самоизоляции для борьбы с распространением коронавируса, очень многие жители Санкт-Петербурга временно не могут ходить на работу или потеряли ее вообще. В связи с этим Законодательное Собрание и Смольный обсуждают идею отмены платы за капитальный ремонт на время карантинных мер, чтобы как-то поддержать граждан. Об инициативе рассказал в эфире Радио «Комсомольская Правда Санкт-Петербург» 92.0 FM депутат Денис Четырбок.

Популизм чистой воды: ЗакС раскритиковал идею Милонова снизить платежи по ЖКХ и освободить петербуржцев от налогов. Но депутаты обещают подумать об отмене платы за капремонт 00:00 00:00

- Эти предложения уже обсуждались еще три недели назад. Сейчас идет работа над вторым пакетом поправок, войдут ли туда эти предложения(об отмене платы за капремонт, прим.ред.), пока не понятно, - отметил парламентарий.

Он пояснил, что плата за капремонт устанавливается именно правительством города. Однако администрации надо провести анализ и понять, какое количество десятков миллиардов рублей городская казна не досчитается из-за убытков в связи с коронавирусом. Только после этого город решит, может он освободить от плат какие-то группы горожан или нет.

ИСТОЧНИК KP.RU