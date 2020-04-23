2020-04-23T10:56:20+03:00
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом в Ленингардской области на 23 апреля 2020 года: Еще 39 человек заболели

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Ленинградской области на 23 апреля 2020 года
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Более 570 человек болеют коронавирусом в Ленинградской областиБолее 570 человек болеют коронавирусом в Ленинградской областиФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

Ситуация с коронавирусом за сутки успела измениться. Так, зарегистрированы новые случаи заражения коронавирусом в Ленингардской области на 23 апреля 2020 года - еще 39 человек заболели новой инфекцией. Всего с начала пандемии в регионе диагноз был подтвержден у 576 человек.

ТЕМА ДНЯ в Петербурге. Десятки врачей заболели в НИИ Вредена и в Рощино. А еще коронавирус добрался до коридоров власти

00:00
00:00

- Роспотребнадзор по Ленобласти сообщает о 39 новых подтвержденных случаях заболевания коронавирусом. Также отмечается, что уже 56 человек выздоровели с начала пандемии. То есть, еще 20 пациентов были выписаны за последние сутки, - сообщили в администрации региона.

Так, новые случаи заражения были обнаружены в следующих населенных пунктах: Всеволожск, Мурино, Кудрово, Кузьмоловский, Лесколово Всеволожский район, Выборг, Рощино, Первомайское, Пушное Выборгский район, Гатчина, Монделево, Покровское, Белогорка, Ивановка, Шпаньково Гатчинский район, Солоницы Киришский райо, Новоселье Ломоносовский район, Никольское и Лисино-корпус Тосненский район, Рабитицы Волосовский район.

Напомним, что в городе Сосновый Бор референтной лабораторией Роспотребнадзора по Ленобласти 11 апреля подтверждено два случая заболевания коронавирусной инфекцией. Однако включение их в официальную статистику относится к полномочиям ФМБА.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

Директор петербургского НИИ гриппа Дмитрий Лиознов: большая часть россиян переболеет коронавирусом

00:00
00:00

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Санкт-Петербурге: Хроника событий»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Трассу «Кола» перекроют 24 апреля рядом с рекой Свирь в Ленинградской области
Жители Ленобласти делятся фотографиями рассады, выращенной на самоизоляции
Более 1,7 тысяч постановлений об изоляции вынес Роспотребнадзор Ленинградской области
Автошколы Петербурга перешли на онлайн-обучение
Елизавета Туктамышева поможет собрать средства для борьбы с коронавирусом
Уволенным жителям Ленобласти дадут заработать на общественных работах
Утро пожаров: Горели жилой комплекс на Охте и стройплощадка на Уральской улице
У 40 процентов зараженных коронавирусом в Ленингардской области нет симптомов болезни
КАД встал в рекордно длинную пробку в Санкт-Петербурге утром в четверг
За работу в карантин компьютерный клуб оштрафовали на 500 рублей
Индекс режима самоизоляции в Санкт-Петербурге 23 апреля 2020 года: Петербуржцы показывают антирекорд
У Казанского собора частично обрушился фасад дома
Министр строительства Карелии госпитализирован с коронавирусом
В «День земли» на Сестрорецкое болото выпустили пять ушастых сов
Более 8 тысяч человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки
Грузовик со взрывающимися колесами поймали в Ленобласти
Число умерших из-за коронавируса в Санкт-Петербурге на 23 апреля 2020 года составило 3 человека
В Кингисеппе годовалый ребенок погиб, подавившись орехами
Новые случаи заражения коронавирусом в Ленингардской области на 23 апреля 2020 года: Еще 39 человек заболели
«Бессмертный полк» в Ленобласти пройдет в режиме онлайн