23 Апр 2020 2020-04-23T10:56:20+03:00

Более 570 человек болеют коронавирусом в Ленинградской области Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Ленинградской области на 23 апреля 2020 года

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Ситуация с коронавирусом за сутки успела измениться. Так, зарегистрированы новые случаи заражения коронавирусом в Ленингардской области на 23 апреля 2020 года - еще 39 человек заболели новой инфекцией. Всего с начала пандемии в регионе диагноз был подтвержден у 576 человек.

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- Роспотребнадзор по Ленобласти сообщает о 39 новых подтвержденных случаях заболевания коронавирусом. Также отмечается, что уже 56 человек выздоровели с начала пандемии. То есть, еще 20 пациентов были выписаны за последние сутки, - сообщили в администрации региона.

Так, новые случаи заражения были обнаружены в следующих населенных пунктах: Всеволожск, Мурино, Кудрово, Кузьмоловский, Лесколово Всеволожский район, Выборг, Рощино, Первомайское, Пушное Выборгский район, Гатчина, Монделево, Покровское, Белогорка, Ивановка, Шпаньково Гатчинский район, Солоницы Киришский райо, Новоселье Ломоносовский район, Никольское и Лисино-корпус Тосненский район, Рабитицы Волосовский район.

Напомним, что в городе Сосновый Бор референтной лабораторией Роспотребнадзора по Ленобласти 11 апреля подтверждено два случая заболевания коронавирусной инфекцией. Однако включение их в официальную статистику относится к полномочиям ФМБА.

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ИСТОЧНИК KP.RU