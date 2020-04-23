2020-04-23T10:45:29+03:00
Происшествия

В Кингисеппе годовалый ребенок погиб, подавившись орехами

Малыша пытались спасти врачи, но трагедии избежать не удалось
Петр КИБЕР
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В Ленобласти погиб годовалый ребенок.В Ленобласти погиб годовалый ребенок.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Полицейские из Кингисеппа разбираются в причинах трагедии, произошедшей вечером 22 апреля в одном из домов на октябрьской улице. Здесь погиб годовалый малыш, за которым не уследили родители. Ребенок задохнулся, подавившись орехами.

- По предварительным данным, в приемный покой местной больницы ребенка уже почти без признаков жизни привез 31-летний отец. Врачи начали реанимационные действия, однако малыш умер, - пишут «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По другим сведениям, к тому моменту, как папа доставил его в больницу, мальчик уже скончался. Сейчас тело ребенка отправлено в морг, точную причину гибели установят эксперты.

Известно, что семья, в которой произошла трагедия, полная, на учете в отделе по делам несовершеннолетних как неблагополучная не состояла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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