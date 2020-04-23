Грузовик со взрывающимися колесами поймали в Ленобласти

23 Апр 2020 2020-04-23T11:03:55+03:00

Покрышки не выдерживают из-за перегруза, который проверяют на весовом контроле

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Дорожный надзор Ленинградской области продолжает ловить водителей грузовиков, нарушающих режим просушки. Владельцы перегружают свои машины сверх меры. Причем настолько, что на них просто взрываются колеса.

- Инцидент произошел в Ломоносовском районе. Инспекторы остановили для проверки бетононасос. Во время заезда на весы у машины взорвалось переднее колесо, - сообщает пресс-служба дорожного комитета Ленобласти.

Случись такое во время движения, ДТП было бы не избежать. Чтобы довзвесить поврежденную машину, на место пришлось вызвать грузовой эвакуатор. Сначала перегруз зафиксировали инспектора, а потом машину нарушителя отправили на штрафстоянку.

Причиной взрыва кроме большого веса могла стать и изношенность резины – покрышка была полностью лысой.

А областные дорожники напоминают, что во время режима просушки дорог (до 4 мая) запрещается движение грузовиков с нагрузкой на каждую ось более пяти тонн при проезде по асфальтобетонным дорогам и более трех тонн по гравийным дорогам. Штрафы для нарушителей достигают 400 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU